Депутат Мосгордумы Шереметьев задержан по делу о мошенничестве
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Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, против которого ранее было заведено уголовное дело о мошенничестве, задержали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова его помощника Никиты Зайцева.
Он рассказал, что депутата задержали на 48 часов.
Шереметьев пробудет в СИЗО до судебного заседания по избранию ему меры пресечения, добавил Зайцев.
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