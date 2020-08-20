Жену Навального пустили к нему в больницу

Главный врач омской больницы БСМП №1 Александр Мураховский, заявил, что жена Алексея Навального смогла посетить супруга в больнице. Об этом сообщил Минздрав Омской области «ВКонтакте».

По его словам, были соблюдены все необходимые санитарные нормы.

«По ее просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Результатами встречи супруга Алексея Навального осталась удовлетворена», — сказал Мураховский.

Ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что супругу Навального Юлию не пускали к нему, поскольку «пациент не дал согласие на посещение». Также, по словам Ярмыш, в больнице заявляли, что паспорт — недостаточное основание для посещения: из него «без свидетельства о браке не следует, что она жена».

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.