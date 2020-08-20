В Подмосковье от коронавируса вылечились больше 50 тысяч человек

В Подмосковье от коронавируса за сутки вылечились еще 140 человек, что увеличивает общее число выздоровлений до 50 тысяч, пишет ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб.

«В Московской области еще 140 человек завершили лечение от коронавируса... Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 50 060 заболевших», — говорится в сообщении.

Всего в Московской области заразились 66 тысяч, выздоровели почти 50 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.

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