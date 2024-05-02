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Деми Мур готовится к «прощанию» с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

In Touch Weekly: актриса Деми Мур готовится к эмоциональному прощанию с Уиллисом

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Clark Jones/AP

Актриса Деми Мур научилась быть борцом, наблюдая за тем, как ее бывший супруг Брюс Уиллис справляется с тяжелым недугом. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на знакомого Деми Мур.

«Это горько, но в то же время вдохновляюще. Она восхищается Брюсом и готовится к их эмоциональному прощанию», — признался источник издания.

Он добавил, что на фоне ухудшения состояния здоровья звезды «Крепкого орешка», Мур чаще вспоминает позитивные моменты из совместной жизни с Уиллисом. Например, то, как актер наставлял своих дочерей «быть теми, кем они хотели быть» или же помогал самой Мур справиться с расстройством пищевого поведения и детскими травмами.

У Брюса Уиллиса есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. В конце марта Деми Мур показала редкое фото артиста. На снимке звезда «Крепкого орешка» позировал вместе с внучкой Луэттой, которую родила его дочь Румер.

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