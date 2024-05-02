Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США приняли законопроект, направленный против пропалестинских акций

В конгрессе США проголосовали за законопроект против пропалестинских акций

close
100%
Patrick Semansky/AP

Нижняя палата конгресса США приняла законопроект о борьбе с антисемитизмом, направленный против многочисленных акций в поддержку Палестины, которые проходят на территориях университетских кампусов. Об этом сообщает газета Washington Post.

За законопроект проголосовали 320 конгрессменов, не поддержал инициативу 91 законодатель. Затем голосование должно пройти в сенате.

Законопроект создаст четкое определение антисемитизма в американском законодательстве, которое министерство образования США затем сможет использовать для прекращения финансирования академических учреждений, которые которые терпимо относятся к таким проявлениям. Так, в случае принятия закона плакаты с призывами к интифаде на палестинских территориях, которые часто держат студенты на пропалестинских акциях, будут считаться проявлениями антисемитизма. После этого министерство образования может отозвать федеральные исследовательские гранты и прекратить иное финансирование университета, который не принимает карательных мер в отношении студентов, выражающих такие взгляды.

В свою очередь, сторонники гражданских свобод считают, что принятие подобного закона существенно ограничит свободу слова и выражения политических взглядов.

До этого сообщалось, что в центре столицы США проходит пропалестинская демонстрация.

Ранее в США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами