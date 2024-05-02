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Артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении

МО: артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ на севере ДНР

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РИА Новости

Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте на Северском направлении в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что артиллерия воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники украинских войск, а также артиллерии на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций на Северском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), в районе Раздоловки и Веселого.

По данным Минобороны, группу пехоты ВСУ в опорном пункте обнаружил расчет БПЛА тульского гвардейского соединения ВДВ.

До этого в районе Белогоровки Северского направления с помощью корректируемых авиабомб (КАБ) был уничтожен взвод украинских солдат.

1 мая российские снайперы-десантники ликвидировали группу из пяти военнослужащих ВСУ, сорвав их ротацию у Часова Яра.

30 апреля министерство обороны РФ передавало, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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Операция на Украине
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