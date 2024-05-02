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Россиянам рассказали, в чем разница между вкладом и накопительным счетом

Эксперт ЦБ Арзамаскин назвал пять отличий между вкладом и накопительным счетом

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ставки по накопительным счетам сейчас сопоставимы с доходностью вкладов, а в некоторых случаях могут быть даже выше (доходят до 16% годовых против 14-16% по вкладам — «Газета.Ru»). При этом накопительные счета, как и вклады, застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин. Он назвал пять отличий между вкладом и накопительным счетом.

1.Срок действия: у накопительных счетов он не ограничен, а договор вклада заключается на определенное время.

2.Возможность пополнения: на накопительный счет, как правило, допустимо вносить любые суммы в любое время, а действующий вклад можно увеличить, только если это предусмотрено условиями договора.

3.Возможность снятия: с накопительного счета обычно банк разрешает переводить деньги без ограничений, а с вклада можно снять проценты или часть основной суммы, только когда это отдельно указано в договоре, при этом если с депозита забрать всю сумму, банк вклад закрывает, а накопительный счёт может оставаться открытым и с нулевым остатком.

4.Изменение ставки: по накопительным счетам банк вправе повысить или понизить процент в любой момент, но должен предварительно уведомить об этом клиента, а по вкладам возможность изменения процентной ставки определяется строго договором.

5.Минимальная сумма: для открытия вклада требуется минимальная сумма, определенная условиями договора, накопительные счета, как правило, могут быть открыты при любой сумме.

Банки повышали ставки по вкладам и накопительным счетам в 2023 году, вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ. В прошлом году она была поднята пять раз, и сейчас составляет 16% годовых.

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