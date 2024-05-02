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Самозанятых среди россиян-фрилансеров стало больше

Solar Staff: за год число самозанятых среди россиян-фрилансеров выросло на 25%

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Пресс-служба Яндекса

В январе-марте 2024 года количество самозанятых среди россиян-фрилансеров выросло на 24,7% по сравнению с первым кварталом 2023-го. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставила руководитель налоговой поддержки сервиса для фрилансеров Solar Staff Анастасия Рязанцева.

«Идет стабильный прирост самозанятых среди фрилансеров — порядка 3% каждый месяц на протяжении первого квартала 2024 года. В январе и феврале мы наблюдали прирост порядка 27% в годовом выражении, в марте – 28%», — отметила эксперт.

По ее данным, в 2023 году количество самозанятых фрилансеров выросло на 27% по сравнению с 2022 годом.

По словам Рязанцевой, самое главное преимущество самозанятости — это простота и удобство ведения учета. После получения выплат самозанятые формируют чек в приложении «Мой налог», отправляют его работодателю и уплачивают налог. Никакую бухгалтерскую отчетность (как в случае с физлицами и ИП) сдавать не нужно. Кроме того, оплата ИП в основном производится на расчетный счет, а самозанятые могут получать деньги за работу наличными, переводом на карту, счет или электронный кошелек.

Но у самозанятых есть порог по доходам — 2,4 млн рублей в год, в то время как у физических лиц и ИП такого ограничения нет. Самозанятые платят налог 4%, если работают на физическое лицо, и 6% — на юрлицо. ИП платят налог до 15% от дохода. Физлица отчисляют в казну 13% от суммы заработка.

По данным ФНС, к концу 2023 года в России насчитывалось 9 млн самозанятых россиян.

Ранее сообщалось, что самозанятые предпенсионеры работают больше молодежи.

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