«ПСЖ» после матча Лиги чемпионов уехал со стадиона без Мбаппе

После поражения в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов на выезде от дортмундской «Боруссии» французский «ПСЖ» уехал со стадиона без Килиана Мбаппе, сообщает Foot Mercato.

После матча Мбаппе пришлось пройти допинг-тест. Позже он присоединился к партнерам по команде в аэропорту.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче оформил Никлас Фюллькруг.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответная игра состоится 7 мая в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в прошлом году победил в финале турнира «Интер» со счетом 1:0. В этом розыгрыше английская команда выбыла на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.