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Кожевникова поделилась снимком полугодовалого сына: «Уже шесть зубов!»

Актриса Мария Кожевникова пожаловалась на время из-за быстрого взросления детей

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mkozhevnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию своего полугодовалого сына, назвав его «торопыжкой».

«Уже шесть зубов! Растем реально не по дням и часам, а по минутам. Я не успеваю насладиться моментами. Время, остановись!» — написала звезда «Универа».

По словам Кожевниковой, она создает «свою Вселенную», в которой уже есть четыре уникальные планеты — таким образом, актриса намекнула на своих детей.

Звезда растит четверых сыновей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима, 6-летнего Василия и 7-месячного мальчика, имя которого они пока не раскрывают. Пара вместе с 2013 года, официально они не женаты, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет для них никакого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению знаменитости, официальная регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.

До этого Кожевникова пожаловалась в соцсетях на увлечение сыновей. Актриса призналась, что четвертый сын, которому еще нет года, интересуется футболом, как и его старшие братья.

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