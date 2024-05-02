Россиянам назвали уровень справедливой пенсии

Справедливый размер пенсии для россиян — не ниже 50 тыс. рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Эта оценка дана на основе скромных расходов неработающих граждан: квартплата, питание и лекарственные средства. 50 тыс. рублей хватит для того, чтобы жить на минимальную сумму без дополнительных источников дохода и жить без унижения. Есть уже колоссальный прорыв в целевой поддержке групп неработающих граждан», — отметил экономист.

По его словам, любую переоценку существующих выплат и реальных доходов хорошо бы проводить после того, как курс рубля будет долгие годы стабильным и без разгона инфляции в стране.

Лобода напомнил, что многие российские пенсионеры создавали блага для нынешней рыночной экономики. Речь о предприятиях, которые создавались в Советском Союзе и были переданы в частные владения в рамках приватизации, уточнил экономист. По мнению Лободы, бизнес мог бы поделиться акциями компаний с пенсионерами.

По данным Минтруда, средний размер пенсии по старости в России в 2024 году составит 23 405 рублей (более чем вдвое меньше оценочного уровня справедливой пенсии).

Ранее россиянам назвали прожиточный минимум пенсионера в 2024 году.