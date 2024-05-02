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США расширили санкции против российских компаний

США ввели санкции против 10 компаний, якобы связанных с российской армией

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Соединенные Штаты внесли в санкционный список 10 юридических и одно физическое лицо, якобы причастные к производству технологий для российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный госдепом США документ.

В обновленный список попали ООО «Эсэфджи Балтика», ООО «Машимпорт», ООО «Альтегрити», ООО «Униматик», ООО «Воплощение», ООО «Индустриальная компания «Машин групп», ООО «Интервесп-М», АО «Уральский научно-технологический комплекс», компания «Эр би эйч тулз», базирующаяся в Гонконге компания Silver Technology и гендиректор компании I Machine Technology Алексей Бредихин.

По мнению Штатов, указанные лица причастны к выпуску вооружений, боеприпасов и иного оборудования для российской армии, а также участвуют в разработке современных технологий.

1 мая США ввели санкции против войск химической и биологической защиты ВС России, обвинив их применении на Украине отравляющего вещества хлорпикрина. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал обвинения бездоказательными.

Ранее доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Соболева рассказала, как пережить последствия санкций.

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