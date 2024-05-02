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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока

Арбитражный суд взыскал с рыбопромышленников Дальнего Востока еще 17,4 млрд руб.

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры на 17,4 млрд рублей к ряду рыбопромышленников Дальнего Востока, в числе которых «крабовый король» Дмитрий Дремлюга. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взыскать солидарно с Дремлюги Д.В.(и других ответчиков) в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 17,4 миллиарда рублей», — зачитал решение судья.

В марте Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к ряду рыбопромышленников Дальнего Востока на 358,7 млрд рублей.

Один иск был подан к Дмитрию и Алене Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй — к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову и еще к 15 ответчикам. Он также относится к 21 компании, в числе которых ООО «Монерон», ООО «Приморская рыболовная компания», ООО «Аквамарин». Отмечается, что они были подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее и скрывшемуся от суда Кану.

Суд постановил взыскать с Кана и других ответчиков в пользу РФ ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 358 706 352 296 рублей.

Ранее компании «крабовых королей» передали в собственность Росимущества.

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