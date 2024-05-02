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Уровень воды в реке Ишим поднялся на 69 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово поднялся до 1129 сантиметров

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 69 сантиметров. Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра Тюменской области.

По состоянию на 8:00 (6:00 мск) уровень воды в Ишиме в селе Викулово достиг 1129 сантиметров, что выше критической отметки опасного явления на 129 сантиметров.

На это же время 1 мая подъем воды был зафиксирован на отметке в 1060 сантиметров.

До этого МЧС РФ сообщило, что из Абатского района Тюменской области эвакуировали более 1300 человек.

Представители МЧС РФ добавили, что спасатели продолжают оповещать жителей ряда населенных пунктов о возможной опасности и предлагают им эвакуироваться в более безопасные места. Это касается деревень Черемшанка, Назарово и Юрга.

30 апреля сообщалось, что пики подъема воды в реке Тобол в Тюменской области сместились на май.

Ранее в тюменском селе вода прорвалась через временную насыпь.

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