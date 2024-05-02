Глава МИД Украины рассказал о повреждении энергосистемы страны

Половина энергетической системы Украины повреждена. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy.

«Мы устойчивы, мы знаем, каковы ставки. Но просто чтобы дать понять вашим зрителям: половина нашей энергетической системы повреждена, и нам все еще приходится управлять страной, вести военные действия и заручиться поддержкой всего мира», — сказал Кулеба, говоря об одобрении конгрессом США военной помощи Украине на сумму около $60 млрд.

По его словам, если бы другая страна пострадала от такого масштабного разрушения ее энергетики, она выглядела бы намного хуже, чем Украина. Страна держится, потому что многому научились, добавил министр.

Он добавил, что Украине нужны артиллерийские боеприпасы, чтобы остановить наступление России, а также системы ПВО, РЭБ и ракеты-перехватчики для защиты энергетической инфраструктуры.

До этого в «Укрэнерго» заявили, что дефицит электрогенерации будет ощущаться до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить от Дании €380 млн на восстановление инфраструктуры.