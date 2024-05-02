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Филиппины вызвали посла Китая

Филиппины вызвали посла Китая из-за конфликта в Южно-Китайском море

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Depositphotos

Министерство иностранных дел Филиппин вызвало посла Китая, чтобы выразить протест против использования Пекином водометов против филиппинских судов на спорном рифе Скарборо в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Филиппины протестовали против опасных маневров и других агрессивных действий китайской береговой охраны и морской милиции против рыболовных судов.

30 апреля телеканал GMA News сообщал, что корабли береговой охраны КНР применили водометы против патрульного корабля береговой охраны Филиппин BRP Bagacay. По данным канала, филиппинский корабль шел к рифу Скарборо.

В начале марта береговая охрана Филиппин заявила, что ее корабль столкнулся с кораблем береговой охраны КНР в Южно-Китайском море у спорного рифа. Тогда пострадали четыре человека. Однако КНР возложила ответственность за инцидент на Филиппины. Там заявили, что филиппинский корабль действовал непрофессионально и опасно и умышленно врезался в китайский.

Ранее издание The Washington Post писало, что принадлежащий Филиппинам старый военный корабль может привести к новой войне в Азии.

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