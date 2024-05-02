Россиянам рассказали, когда цены перейдут к устойчивому снижению

Инфляция в России перейдет к устойчивому снижению к концу III квартала 2024 года, то есть в сентябре. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько.

«Темпы роста цен уже начали свое снижение. В марте 2024 года потребительские цены выросли на 0,39% (в феврале — на 0,68%). Вместе с тем на такое снижение повлияло значительное повышение цен осенью 2023-го– зимой 2024 года», — отметил экономист.

По его словам, высокая ключевая ставка (сейчас — 16%) будет сдерживать инфляцию. Такая политика ЦБ ограничивает избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия, пояснил Шедько.

По его словам, снижение цен на какие-либо товары и услуги в ближайшее время маловероятно, кроме сезонного уменьшения цен на плодоовощную продукцию и скидок на старые модели техники. Возможно, в условиях усиления конкуренции и совершенствования логистики подешевеет ряд непродовольственных товаров — одежда, обувь, допустил экономист. Он добавил, что при этом рост доходов россиян опережает инфляцию.

По данным Минэкономразвития, за неделю с 16 по 22 апреля потребительская инфляция в России замедлилась до 0,08% с 0,12% неделей ранее. Год к году темпы роста цен составили 7,82% против 7,83% неделей ранее.

ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 4,5%.

Ранее инфляцию в России в апреле оценили с помощью мармелада.