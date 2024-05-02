Мостовой раскритиковал формат Кубка России после вылета «Динамо» от «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой после поражения московского «Динамо» от столичного «Спартака» раскритиковал в своем Telegram-канале формат Кубка России.

«Благодаря формату «Динамо» вылетело, а «Спартак» идет дальше. Который недавно должен был, так же как и «Динамо», вылететь от «Зенита». В том году уже начудили, там несколько команд повылетали — дальше проходили, здесь дальше», — сказал Мостовой.

Красно-белые в финале Пути регионов Кубка России сразятся с победителем противостояния между калининградской «Балтикой» и «Ростовом». Этот матч состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Подопечные Владимира Федотова также продолжают участие в розыгрыше турнира, они сыграют двухматчевое противостояние с петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ. Первый матч состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» объяснил, почему его сравнивают с Гвардиолой.