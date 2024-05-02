Hofmannita опубликовала снимок с Техником из рехаба: «Хочу искренне извиниться»

Рэперша Hofmannita извинилась в Telegram-канале перед зрителями своего скандального концерта в Москве и отметила, что она продемонстрировала на прошедшем мероприятии «ужасное поведение».

«Мне очень жаль, что так случилось. Я обязательно компенсирую тот ущерб, который я совершила на концерте», — заявила девушка.

Она также опубликовала в соцсетях совместный снимок с рэпером Пашей Техником и пояснила, что сейчас находится в реабилитационном центре. Девушка попросила поклонников «не уничтожать ее».

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России из-за того, что рэперша Hofmannita приставала к несовершеннолетним фанаткам-девочкам и пыталась их целовать на своем концерте. Она уточнила, что поведение Hofmannita нарушает статью 135 Уголовного кодекса РФ («Развратные действия»).

Мизулина также поделилась скриншотами сообщений фанаток экс-участницы «Пацанок», в которых девушку обвинили в употреблении запрещенных веществ перед концертом, потасовках с блогерами, швырянии телефонов и другом. Подписчики Мизулиной рассказали, что поклонницы рэперши ушли с синяками после концерта и от нее «воняло спиртом».

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