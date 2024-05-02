Директор от РФ в МВФ назвал заморозку активов РФ крупнейшей кражей за всю историю

Заморозка западными странами активов российского Центробанка стала крупнейшей кражей за всю историю человечества. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Наши резервы у нас украли, и это крупнейшая кража за всю историю человечества. Мы не первые, у кого украли, были Иран, Венесуэла, Афганистан», — сказал он, отметив, что кражи в $300 млрд не было никогда.

За происходящим с активами РФ, по его словам, наблюдает весь мир, и для всех это однозначный сигнал того, что с ними могут поступить точно так же.

Можин добавил, что в настоящее время на Западе предлагают выпустить облигации на 30 лет, обеспеченные этими активами и доходами от них, то есть все это время не возвращать активы России.

1 мая сообщалось, что доход Euroclear от замороженных активов России за квартал составил €1,6 млрд.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.