Россиянам рассказали, как пережить последствия санкций

Россияне могут пережить санкции и их последствия на личном уровне, сокращая расходы. Первый способ справиться с рестрикциями — проанализировать затраты и отказаться от ненужных, пересмотреть подписки, тарифы, привычки потребления. Об этом «Газете.Ru» сказала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Соболева.

Во-вторых, нужно найти дополнительные источники дохода. Соболева рекомендовала рассмотреть возможность подработки, фриланса, монетизации своих навыков. Третий способ пережить санкции — экономить ресурсы. Экономист посоветовала оптимизировать потребление воды, электричества, газа.

Четвертый способ — импортозамещение. По словам Соболевой, стоит искать аналоги зарубежных товаров у российских производителей.

«Пятый способ — развитие новых навыков: обучение новым навыкам может открыть новые возможности для трудоустройства или дополнительного заработка. Важно помнить, что адаптация к новым условиям – это процесс, который требует времени и усилий. Будьте готовы к изменениям, сохраняйте позитивный настрой и не бойтесь искать новые возможности», — заключила Соболева.

США и Евросоюз вводят санкции против России с 2022 года. Эксперт аналитического центра университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович допустила, что Запад не снимет рестрикции с Москвы даже после окончания СВО.

Ранее россиян предупредили об ужесточении требований при переводах за рубеж.