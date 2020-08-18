В ВОЗ назвали коронавирус одним из сложнейших вызовов для медицины

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Коронавирус стал одним из сложнейших вызовов для мирового здравоохранения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет пресс-служба организации.

«С точки зрения логистики COVID-19 стал одной из самых сложных проблем, с которыми мы когда-либо сталкивались», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что заболевание легко распространяется между людьми.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 22 млн, умерли больше 750 тысяч человек.

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