Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1 155 человек
В Москве от коронавируса вылечились еще 1 155 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1155 пациентов», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего столичные врачи от коронавируса вылечили 199 117 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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