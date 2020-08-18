Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1 155 человек

В Москве от коронавируса вылечились еще 1 155 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1155 пациентов», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего столичные врачи от коронавируса вылечили 199 117 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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