Под Красноярском загорелся крупный цех по обработке древесины
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Сотрудники МЧС тушат пожар на площади около 800 кв. метров в здании цеха по обработке древесины в Красноярском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В 15.18 поступило сообщение о пожаре в производственном здании на улице Транспортная в станице Крыловская», — сообщили в пресс-службе.
К тушению пожара привлечены около 40 человек и более десятка единиц техники.
Сообщается, что возгорание произошло в одноэтажном цеху по обработке древесины. Информации о пострадавших не поступало.
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