Под Красноярском загорелся крупный цех по обработке древесины

Сотрудники МЧС тушат пожар на площади около 800 кв. метров в здании цеха по обработке древесины в Красноярском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В 15.18 поступило сообщение о пожаре в производственном здании на улице Транспортная в станице Крыловская», — сообщили в пресс-службе.

К тушению пожара привлечены около 40 человек и более десятка единиц техники.

Сообщается, что возгорание произошло в одноэтажном цеху по обработке древесины. Информации о пострадавших не поступало.

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