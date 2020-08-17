Суд продлил срок следствия по делу Фургала

Срок следствия по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, продлен до 8 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Также отмечается, что Басманный суд арестовал свыше 3 млн руб., более $2 тыс. и две машины Фургала.

Судья сообщил, что экс-губернатор обжаловал данное решение. По словам Фургала, большая часть этих денег принадлежит его бывшей жене Ларисе Стародубовой.

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом и игнорируют запрет массовых мероприятий.

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