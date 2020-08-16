Число жертв коронавируса в мире превысило 760 тысяч

Число жертв коронавируса в мире за сутки увеличилось на шесть тысяч и превысило 760 тысяч, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Днем раньше скончались почти 10 тысяч человек, что стало вторым наивысшим показателем смертности с начала пандемии.

Всего коронавирусом заразились 21,3 миллиона. На первом месте по распространению находятся США (5,5 миллиона заражений и 172 тысячи смертей), на втором — Бразилия (3,3 миллиона заражений и 107 тысяч смертей), на третьем — Индия (2,6 миллиона заражений и 51 тысяча смертей).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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