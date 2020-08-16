На Кубани арестовали жонглировавших ребенком родителей

Родители, которые сняли на видео, как размахивают своей двухмесячной дочерью, отправили в СИЗО на десять суток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, у супругов была найдена, предположительно марихуана, а также приспособление для употребления наркотических веществ.

«По решению суда на них был наложен административный арест сроком на десять суток», — указано в сообщении.

В МВД рассказали, что младенца арестованных доставили в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в социальной сети Instagram было опубликовано видео, на котором мужчина размахивает младенцем, держа его за ногу.

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