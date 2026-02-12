Пескову задали вопрос о кандидатах для «президентской пятерки» ЦИК РФ

Кремль традиционно не раскрывает предстоящих кадровых решений, в том числе кандидатуры для «президентской пятерки» нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У него спросили, были ли уже подобраны претенденты на включение в «президентскую пятерку».

«Мы заранее никогда не анонсируем кадровые дела», — ответил представитель Кремля.

ЦИК РФ формируется на пятилетний срок. В соответствии с действующим порядком президент страны, а также верхняя и нижняя палаты российского парламента назначают по пять членов комиссии.

4 февраля пресс-служба Центризбиркома РФ объявила, что выборы депутатов в Государственную думу запланированы на 20 сентября 2026 года. Голосование состоится в третье воскресенье месяца — в этот день истечет конституционный срок, на который была избрана нижняя палата российского парламента предыдущего созыва.

Ожидается, что 225 законодателей изберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. Общее число мест в ГД не изменится, их останется 450.

Ранее журналисты узнали, что власти РФ начали обсуждать использование нейросетей на выборах.