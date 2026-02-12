Размер шрифта
В России предложили использовать кирпичи для создания носителей информации будущего

ЛЭТИ: в кирпичах найдены наночастицы, пригодные для носителей информации будущего
Александр Кряжев/РИА Новости

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» обнаружили в кирпичах магнитные наночастицы, которые можно использовать для создания носителей информации нового поколения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Одна из форм оксида железа – эпсилон (ε) – Fe2O3 отличается высокой временнóй стабильностью, потому что его крайне сложно перемагнитить. По словам ученых, этот материал в будущем может послужить основой для создания нового, более эффективного и компактного класса запоминающих устройств. Однако эта форма оксида железа (III) крайне редко встречается в природе, поэтому ученые ведут разработки технологий получения ε–Fe2O3.

«Наша команда провела комплексное исследование магнитных свойств частиц Fe2O3, содержащихся в обожженной глине современных кирпичей. В ней присутствуют различные полиморфные модификации оксида железа, среди которых значительный интерес представляет эпсилон-Fe2O3. Благодаря своим свойствам он в перспективе может рассматриваться как материал для создания новых классов ячеек памяти», — сказал доцент кафедры микро- и наноэлектроники Камиль Гареев.

Хотя сами по себе кирпичи используются тысячи лет, их магнитные свойства исследованы недостаточно, хотя в процессе обжига глины образуются металлические частицы различных магнитных состояний.

В рамках исследования были изучены образцы кирпича, полученные как в лаборатории, так и серийно произведенные промышленные образцы. Оказалось, на состав и магнитные характеристики частиц оксида железа существенно влияют параметры обжига кирпичей. Но несмотря на общее сходство магнитных характеристик, лабораторные образцы содержат примерно вдвое больше включений оксида железа с суперпарамагнитными свойствами.

По словам исследователей, разработанная ими методика поможет анализировать материалы, интересные и для электроники, и для формирования археологических и геологических объектов. В составе команды ученых – специалисты из ЛЭТИ, СПбГУ, ФТИ им. А.Ф. Иоффе и ДВФУ.

