МИД назвал последствия для зарубежных компаний, которые «плохо» ушли из России

МИД: неприлично ушедшие из РФ компании не смогут рассчитывать на прежние условия
Willy Kurniawanю/Reuters

Зарубежным компаниям, ведшим себя «неприлично» при уходе с российского рынка, непросто будет вернуться в РФ. Об этом РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Он подчеркнул, что если компания, которая вела себя, условно говоря, «неприлично», захочет вернуться в Россию в ту же нишу, где она была до 2022 года, то у нее это не получится. В России сейчас все уже занято, и для работы на ее рынке необходимо предложить нечто новое. Условий, подобных тем, когда McDonald's за один рубль или доллар получал помещение в центре Москвы, больше не будет.

4 февраля стало известно, что южнокорейская компания LG Electronics продолжает присутствие на российском рынке и не планирует уходить из страны.

28 января депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что европейский бизнес начал рассматривать возможность возвращения на российский рынок после завершения специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что иностранцы стали активнее регистрировать бизнес на российском рынке.
 
