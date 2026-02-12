В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуги приостанавливал работу в ночь на 12 февраля.

Также ограничения сняли в аэропорту Волгограда. Восстановил работу и аэропорт Саратова.

9 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что россияне уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые аэропортами меры дали плоды. Несмотря на то, что количество «Ковров» в декабре 2025 года по сравнению с маем выросло в два раза, тем не менее серьезных задержек пассажиры не наблюдают, отметил Ядров.

