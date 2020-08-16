Ребенок упал с электрички в Ленинградской области
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В Ленинградской области девочка 2007 года рождения залезла на железнодорожный состав, получила удар током и упала, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
В настоящее время ребенок находится в больнице с ожогами и телесными повреждениями, указано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, выясняются обстоятельства произошедшего.
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