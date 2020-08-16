Жонглировавший ребенком отец найден в Сочи
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Полиция Сочи нашла мужчину, размахивавшего своим ребенком на видео, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД России по Краснодарскому краю.
Родители ребенка были обнаружены в лесу, где проживали в палатке, рассказали в МВД. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода.
В настоящее время здоровью ребенка ничто не угрожает, решается вопрос о его передаче органам опеки, указано в сообщении.
Ранее в социальной сети Instagram было опубликовано видео, на котором мужчина размахивает младенцем, держа его за ногу.