В Москве завершилась самая продолжительная акция у посольства Белоруссии

В Москве завершилась протестная акция солидарности у посольства Белоруссии, она продолжалась более 12 часов и стала самой долгой с 9 августа, когда прошли выборы президента республики, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, у на акцию у посольства собрались около 400 человек. Они выстроились в живую цепь по тротуару Маросейки от посольства в сторону Китай-города. Большая часть из живой цепочки состояла из девушек в белых одеждах и с цветами в руках. Протестующие пели песни и скандировали лозунги солидарности с белорусами.

Отмечается, что на акции присутствовали провокаторы из движения SERB. Они провоцировали собравшихся и выражали одобрение действиям белорусских силовиков при подавлении демонстраций в Минске. Спустя некоторое время полиция попросила активистов SERB прекратить провокации, они удалились под аплодисменты собравшихся.

К вечеру участники митинга возложили к стенам посольства мемориал из живых цветов и стали петь песни Виктора Цоя.

Акция стала седьмой по счету с 9 августа, когда недовольные жесткостью белорусских правоохранителей и официальными итогами выборов главы государства впервые собрались у посольства республики в Москве.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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