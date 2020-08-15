В мире зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 с апреля
Всемирная организация здравоохранения за прошедшие сутки выявила рекордный прирост смертей от COVID-19 с апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».
«За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 294 237 новых случаев заражения и 9985 летальных исходов. Это второй наивысший показатель смертности за весь период пандемии, больше случаев смерти было зарегистрировано только 17 апреля, когда скончались 12 453 человека», — говорится в сообщении.
Ранее, 15 августа, Минздрав Италии зафиксировал рекордное с мая число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Произведена первая партия российской вакцины от коронавируса
— Италия сообщила о рекордном приросте зараженных COVID-19 с мая