В мире зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 с апреля

Всемирная организация здравоохранения за прошедшие сутки выявила рекордный прирост смертей от COVID-19 с апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 294 237 новых случаев заражения и 9985 летальных исходов. Это второй наивысший показатель смертности за весь период пандемии, больше случаев смерти было зарегистрировано только 17 апреля, когда скончались 12 453 человека», — говорится в сообщении.

Ранее, 15 августа, Минздрав Италии зафиксировал рекордное с мая число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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