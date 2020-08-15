AP поделилось кадрами с моментом гибели участника протестов в Минске

Агентство Associated Press опубликовало кадры с моментом гибели участника протестной акции в Минске Александра Тарайковского.

На снимке видно, что на дороге напротив сотрудников МВД Белоруссии стоит человек в белой футболке, на которой видно большое красное пятно, предположительно запечатлен момент выстрела.

Агентство отмечает, что скоро на сайте также будет опубликовано полное видео с моментом гибели протестующего.

Ранее белорусское МДВ заявляло, что Тарайковский пытался бросить взрывное устройство в ОМОН на улице Притыцкого, но оно разорвалось у него в руке. Однако по данным TUT.by, в свидетельстве о смерти мужчины указано, что он получил открытую рану грудной клетки и скончался от потери крови.

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