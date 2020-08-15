Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми

Предварительной причиной обрушения на шахте «Воргашорская» может быть нарушение требований техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «Северсталь».

На данный момент ведется расследование обстоятельств происшествия.

«Предварительная причина произошедшего — нарушение требований техники безопасности», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что 15 августа при разборе аварийной галереи углеподачи произошло обрушение. В результате ЧП погибли четыре человека.

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