Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми
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Предварительной причиной обрушения на шахте «Воргашорская» может быть нарушение требований техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «Северсталь».
На данный момент ведется расследование обстоятельств происшествия.
«Предварительная причина произошедшего — нарушение требований техники безопасности», — заявили в компании.
Ранее сообщалось, что 15 августа при разборе аварийной галереи углеподачи произошло обрушение. В результате ЧП погибли четыре человека.
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