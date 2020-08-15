Мужчина три года притворялся больным раком, чтобы его не бросила возлюбленная

Житель Великобритании Кевин Бевис на протяжении трех лет симулировал рак, чтобы возлюбленная от него не ушла. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что их отношения начались в 2016 году. Поначалу подругу британца Карен Грегори привлекала его «старомодность», но потом оказалось, что они «несовместимы» в постели. После трех месяцев отношений женщина решила уйти от Бевиса, но тот сумел убедить ее не делать этого.

Весной 2017 он заявил Грегори, что болен раком желудка. Мужчина стал передвигаться с тростью и каждый день употреблять по 20 таблеток витаминов, выдавая их за препараты от болезни. Он просил Грегори сопровождать его на «лечение». Спустя какое-то время Бевис сообщил, что у него также нашли рак ротовой полости и опухоль мозга. Однако британка желала порвать с мужчиной, но не могла бросить «того, кто умирает», хотя тот не раз поднимал на нее руку. Ему удалось убедить в своем недуге своих родителей и друзей девушки.

В 2019 году дочь Грегори уговорила ее пойти в полицию и попробовать больше узнать о диагнозе Бевиса. Позднее он признался в обмане. Его осудили на 18 месяцев тюрьмы и запретили приближаться к Карен.