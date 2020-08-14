В Сибири мужчина умер, спасая выпавшую из окна подругу

В Бердске мужчина погиб, спасая выпавшую из окна на шестом этаже подругу, заявила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что погибший был около дома, когда женщина выпала на улицу. Мужчина попытался поймать ее, но получил черепно-мозговую травму, из-за чего скончался в больнице.

Выпавшая из окна находится в тяжелом состоянии в больнице. На месте работают правоохранители, чтобы выяснить причины случившегося.

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