Москвич признался в убийстве жены, расчлененное тело которой нашли в пакетах

Житель Москвы, которого застигли в квартире среди пакетов с расчлененными останками жены, признался в ее убийстве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

«По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, мужчина поссорился с женой в промежуток с 7 по 10 августа, на фоне конфликта он убил супругу ударом ножа в грудь.

Ранее сообщалось, что тело женщины в пакетах нашли в квартире на Ореховом бульваре.

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