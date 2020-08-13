Глава МВД Белоруссии сообщил об 11 наездах на силовиков

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что водители во время акций протестов в стране совершили 11 намеренных наездов на силовиков. Соответствующее заявление он сделал в эфире белорусского канала ОНТ.

Он уточнил, что наезды произошли за последние трое суток.

По его мнению, это являлось «покушением на убийство».

Караев подчеркнул, что данные действия совершаются теми, кто проводит эскалацию насилия в стране.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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