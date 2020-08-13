Гинцбург назвал срок действия российской вакцины от COVID-19

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что созданная в научном центре вакцина от COVID-19 обеспечит защиту от вируса минимум на два года, передает ТАСС.

В ходе клинических испытаний вакцины у всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, и ни у кого не наблюдалось серьезных осложнений, рассказал Гинцбург.

Третья фаза исследований препарата под названием «Спутник V», стартовала 12 августа. Он будет представлять собой раствор для внутримышечного введения.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

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