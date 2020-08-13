Силовики покинули минский офис «Яндекса»

В Минске силовики покинули офис «Яндекса», перадает РИА «Новости».

Шесть силовиков провели в офисе компании несколько часов, после чего покинули его без каких-либо комментариев. На вопрос, какое ведомство они представляют, мужчины не стали отвечать. От офиса они уехали на служебном автомобиле, их лица были скрыты черными масками.

СК Белоруссии и Департамент финрасследований республики опровергли проведение действий в офисе «Яндекса».

Ранее сообщалось, что офисы Яндекса в Минске захватили вооруженные люди. По данным источника, они не предъявляли никаких требований.

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