Послы стран ЕС возложили цветы на место гибели участника протестов в Минске

Послы стран Евросоюза, представители посольства США и других стран возложили цветы на место гибели участника протестов в Минске. Об этом сообщает Tut.by.

Отмечается, что местные жители встретили дипломатов аплодисментами и криками «Спасибо!» и «Дзякуй».

«Мы, послы стран Евросоюза, и я как руководитель представительства Евросоюза скорбим из-за смертей, которые уже имели место в Белоруссии. Мы пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия...», — сказал глава представительства ЕС в республике Дирк Шубель.

Представители диппредставительств также призвали белорусские власти разрешить гражданам реализовать свое право на мирный протест и освободить задержанных участников протестов.

По словам Шубеля, в пятницу, 14 августа, состоится заседание Совета стран европейского союза. Главы МИД ЕС примут решение в отношении Белоруссии.

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