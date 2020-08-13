Российский журналист рассказал об избиениях в белорусском РУВД

Задержанный ранее при освещении событий в Белоруссии корреспондент Znak.com Никита Телиженко рассказал об избиениях в районном управлении внутренних дел в Минске. Репортаж опубликован Znak.com.

После задержания Телиженко был доставлен в Московское РУВД Минска, где он провел 16 часов, указано в публикации.

«Парня передо мной специально головой о дверной косяк входа в РУВД ударили. Он закричал от боли. В ответ на это его начали бить по голове <…> Первый раз меня ударили, именно когда выводили из автозака, я просто недостаточно низко нагнулся и получил удар рукой по голове, а потом коленом в лицо», — заявляет журналист.

В помещении люди лежали на полу, при этом новых задержанных заставляли ложиться на пол «вторым слоем», рассказал Телиженко.

По словам журналиста, вокруг шли «жесточайшие избиения», у некоторых задержанных могли быть сломаны кости.

«Милиционеры заставляли задержанных молиться, читать «Отче наш…», кто отказывался, избивали всеми подручными средствами», — отмечает Телиженко.

При этом после того, как сотрудники правоохранительных органов видели российский паспорт журналиста, удары становились не такими сильными, указано в репортаже.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МВД Белоруссии взял под личный контроль журналистов, пишущих о протестах

— В Минске снова задерживают журналистов

— Задержанному в Белоруссии журналисту из РФ грозит до 15 лет тюрьмы