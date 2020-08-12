Взрывы светошумовых гранат и стрельба раздаются в ряде спальных районов Минска
В некоторых спальных районах Минска происходят стычки силовиков и протестующих. Слышны взрывы и стрельба, сообщает корреспондент ТАСС.
По его словам, столкновения произошли в районе Уручье, где накануне спецназ проводил зачистку недовольных. Там раздаются звуки, характерные для выстрелов резиновыми пулями, а также взрывы светошумовых гранат. Кроме того, силовики задерживают манифестантов: «в том числе выискивая людей по дворам и подъездам». Как рассказали очевидцы, многие жители укрывают соседей у себя в квартирах.
Напряженная обстановка замечена и в районе Зеленого луга.
Стоит отметить, что протесты в Белоруссии продолжаются уже третий день подряд. Они начались после обнародования итогов президентских выборов, согласно которым победил действующий лидер Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зюганов назвал ситуацию в Белоруссии попыткой госпереворота
— В Минске водитель наехал на сотрудника ГАИ и был задержан
— В Белоруссии скончался мужчина, доставленный в больницу из автозака