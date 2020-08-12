На Кубани спасли унесенную ветром в море девочку
На Кубани около поселка Веселовка спасли пятилетнюю девочку, унесенную в море, и мужчину, бросившегося ей на помощь, пишет ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«Девочка купалась с кругом у берега, но поднявшийся ветер быстро отогнал ее в сторону открытого моря, после чего круг с ребенком подхватило течение», — говорится в сообщении.
Ребенок отдыхал на пляже с мамой, бабушкой и дедушкой, но они не успели помочь ему. Находившийся рядом мужчина бросился спасать девочку.
Через 40 минут спасатели нашли пустой надувной круг. Ситуация ухудшалась слепящим заходящим солнцем и сильным ветром, из-за которого высота волн достигала метра.
Позже водитель гидроцикла заметил буй, за который держались мужчина и девочка. Спасатели назвали их возвращение чудом.
Девочку отправили в больницу.
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