На Кубани спасли унесенную ветром в море девочку

На Кубани около поселка Веселовка спасли пятилетнюю девочку, унесенную в море, и мужчину, бросившегося ей на помощь, пишет ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Девочка купалась с кругом у берега, но поднявшийся ветер быстро отогнал ее в сторону открытого моря, после чего круг с ребенком подхватило течение», — говорится в сообщении.

Ребенок отдыхал на пляже с мамой, бабушкой и дедушкой, но они не успели помочь ему. Находившийся рядом мужчина бросился спасать девочку.

Через 40 минут спасатели нашли пустой надувной круг. Ситуация ухудшалась слепящим заходящим солнцем и сильным ветром, из-за которого высота волн достигала метра.

Позже водитель гидроцикла заметил буй, за который держались мужчина и девочка. Спасатели назвали их возвращение чудом.

Девочку отправили в больницу.

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