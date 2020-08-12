ФСБ ликвидировала нарколабораторию под Иваново

ФСБ РФ ликвидировала нарколабораторию в Ивановской области. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, лаборатория производила более 200 кг синтетических наркотиков в месяц.

«В доме и сараях рядом с ним хранилось несколько тонн химреактивов, наркосодержащая жидкость в канистрах и уже готовый «высушенный» наркотик мефедрон в холодильниках», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, на складах лаборатории были изъяты наркотическое средство мефедрон массой не менее 34,8 кг, свыше 1,2 т наркосодержащей жидкости, более 7,2 т химических реактивов и прекурсоров, десять единиц огнестрельного оружия, 1,2 тыс. боеприпасов различного калибра, три приспособления для бесшумной стрельбы.

По итогам возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Производство наркотических средств в особо крупном размере).

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