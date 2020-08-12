Число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 173

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Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в порту Бейрута тела еще двух погибших, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб группировки российского министерства в Ливане.

Таким образом, общее число извлеченных тел российскими спасателями выросло до 10, а число погибших при взрыве выросло до 173.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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