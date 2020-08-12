Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам

Журналист Юрий Дудь опубликовал в своем Instagram обращение к «хоть молодым, хоть старым» силовикам в Белоруссии.

Он отметил, что не сделал этого раньше, поскольку живет в другой стране. Однако журналист заявил, что «кипеш» иногда становится «возмутительным и опасным», что «надо высказаться и соседям».

Дудь подчеркнул, что за последние дни видел, как сотрудники милиции избивают как участников протестов, так и мирных жителей, которые не принимают в беспорядках участия.

Журналист также добавил, что уважает силу, и понимает, что «без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одного нормальное государство».

«Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков», — написал Дудь.

Кроме того, он высказал мнение, что если силовики делаю это по своей воле, то поступают неправильно, а также предложил «слать начальство», если это делается согласно приказу.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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